Tierlieb

Singles würden sich eher fürs Büsi als für den Partner entscheiden

Wer seinen potenziellen Partner vor die Wahl «Ich oder dein Haustier» stellt, der verliert meistens: Die Schweizer Singles entscheiden sich eher für ihr Büsi.

Sogar bei den Schweizern in einer festen Partnerschaft würden 41 Prozent im Zweifelsfall das Haustier wählen.

In 22 Prozent der Haushalte in der Schweiz leben Hunde, Katzen und andere tierische Mitbewohner. Ihre Haustiere sind den Schweizern wichtig: Bei einer Umfrage von Parship.ch wurden 1008 Personen zwischen 18 und 69 Jahren in der ganzen Schweiz befragt.