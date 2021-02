Fast könnte man meinen, es handle sich um ein privates Treffen alter Freunde auf den Paparazzi-Bildern, die am Freitag entstanden sind. Zumal sich Harry und James seit Jahren kennen: Der britische Entertainer war 2018 sogar Gast an Harry und Meghans Royal-Hochzeit in London. Gut möglich also, dass Harry mit seinem Freund eine Sightseeing-Tour in seiner neuen Heimat unternimmt.