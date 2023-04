Aufruf: Sinnkrise bei jungen Menschen – hast du eine Quarterlife-Crisis?

Viele junge Erwachsene fühlen sich in ihren Zwanzigern verloren. Sie wissen nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, haben Bauschmerzen, wenn sie an die Zukunft denken und suchen nach dem Sinn im Leben. Oft ist auch von einer Quarterlife-Crisis die Rede. Auf Tiktok gibt es zahlreiche Videos dazu. Dabei erzählen die Userinnen und User von ihren Erfahrungen und geben Tipps. Bist du ebenfalls betroffen? Dann schreib uns. Deine Angaben werden selbstverständlich anonym behandelt.