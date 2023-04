Aufruf: Sinnvoll oder reine Zeitverschwendung – wie stehst du zu Meetings? 

Mittlerweile gibt es in Firmen so viele Meetings, dass sich immer mehr Angestellte beklagen. Einige Firmen haben deshalb sitzungsfreie Tage eingeführt.

Sie werden als «unnötig» und «reine Zeitverschwendung» bezeichnet: Meetings in Firmen. Mittlerweile gibt es in Unternehmen so viele Sitzungen, dass sich immer mehr Angestellte beklagen. Einige Firmen haben deshalb sitzungsfreie Tage eingeführt. Was hältst du von Meetings? Wünscht du dir meetingfreie Tage? Erzähl uns davon.