FC Sion: Christian Constantin fordert 100-Millionen-Investition

Nun verrät er, was ihn dazu bewegen würde, weiter in den Club zu investieren.

Die Rückrunde hat für den FC Sion noch nicht begonnen (der Start gegen Lugano am Sonntag ab 14.15 Uhr live bei uns) – und dennoch sind die Walliser bereits wieder in aller Munde. Als Grund hierfür sind insbesondere zwei Namen zu nennen: Mario Balotelli (32) und Christian Constantin (66).

Während der italienische Fussball-Star auf Instagram die Trainingsbedingungen im Wallis heftig kritisiert und sich etwa fragt: «Wie zum Teufel können wir uns so auf ein Spitzenspiel vorbereiten?», kündigt Sion-Boss Constantin an, dass er ab Juni 2024 nicht mehr in den Club investieren wird. Für den Super-League-Club würde dies wohl das Aus bedeuten, das Walliser Team würde in die Promotion League (die dritthöchste Liga) absteigen.