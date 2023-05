Super League live: FC Sion – FC Winterthur

Sion verliert gegen Winti Der FC Winterthur landet im Kellerduell einen wichtigen 1:0-Sieg beim FC Sion und kann damit die Rote Laterne an die Walliser abgeben. (Video: blue)

Die Szene des Spiels

In der 71. Minute kochen die Emotionen bei Sion völlig über. Einige Sittener Fans schmeissen Gegenstände aufs Feld, Balotelli kickt frustriert den Ball weg und bedrängt mit einigen Teamkollegen den Schiri. Grund für die Aufregung? Schiri Cibelli nimmt einen Penalty nach kurzer Videokonsultation wieder zurück, den er zuvor wegen eines vermeintlichen Handspiels von Wintis Schmid gegeben hatte. Ein sicherlich diskussionswürdiger Entscheid.

Die Schlüsselfigur

Schiri Luca Cibelli steht nach seinem strittigen Penalty-Entscheid gegen Sion im Mittelpunkt des Geschehens. Aus sportlicher Sicht darf sich Winterthurs Nishan Burkart mit seinem goldenen Tor zum 1:0 als Matchwinner freuen.

Die bessere Mannschaft

In der ersten Halbzeit war Winti stärker und hätte auch mit zwei Toren führen können. Nach der Pause wurden die Walliser zunehmend besser und hätten sich zumindest einen Punkt verdient gehabt.

Das Tribünengezwitscher

Seit Balotellis Ankunft im Wallis holte Sion vor dem Winti-Duell in 16 Spielen 21 Punkte. In den neun Partien, in denen er aus diversen Gründen (Sperre, Krankheit, Verletzung) fehlte, gab es 7 Pleiten und zwei Unentschieden. Gegen den FCW verlieren die Sittener nun auch mit dem Einsatz ihres Superstars. Nun droht der einstige Stürmer der italienischen Nationalmannschaft mit seinen Teamkollegen in der Barrage gegen den Drittplatzierten der Challenge League zu landen.

Die Tore:

21.’ I 0:1 I Sion Lavanchy lässt FCW-Burkart entwischen. Dieser behält die Nerven, legt sich die Kugel schön vor und lupft dann gekonnt zur Führung ein.

Der Ausblick: Sion spielt nächste Woche im Romand-Derby bei Servette, Winti reist derweil ins Tessin zum Gastspiel beim FC Lugano.

Die Akteure ordnen ein (gegenüber blue):

Yannick Schmid (Winterthur): «Meiner Meinung nach war mein Abstützen auf dem Boden eine natürliche Bewegung. Ich bin froh, dass der Schiedsrichter den Penaltyentscheid dann zurückgezogen hat. Es ist absolut wichtig, dass wir heute zu Null spielen konnten, nachdem wir in den letzten Spielen einige Treffer kassiert haben. Der Sieg gibt uns nun einen deutlichen Push, so sind wir nicht mehr der Tabellenletzte».

Matteo Di Giusto (Winterthur): «Es war auf jeden Fall ein Kampfspiel. Es ist um richtig viel gegangen bei diesem Spiel, am Schluss ist es für uns verdient so ausgegangen. Wir fahren nun sicher mit einem guten Gefühl nach Hause. Wir haben es gut auf den Platz gebracht, emotional auf dem Platz mit einem kühlen Kopf, deswegen waren wir das bessere Team. Wir hatten eine super Vorbereitung in dieser Woche, wir haben genau auf diesen Sieg hingearbeitet».

Vom FC Sion wollte sich nach dem Spiel vorerst niemand gegenüber blue zu Wort melden. Man ziehe es vor, nach dem ganzen Schiri-Wirbel auf Aussagen zu verzichten, um seine Akteure vor möglichen Sanktionen zu schützen.