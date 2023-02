Super League: Sion beurlaubt Trainer Celestini nach sechs Spielen – Constantin übernimmt

In Sion brennt nicht nur der Baum, sondern auch das Balotelli-Shirt. Nun hat Präsident Cristian Constantin auf die Sieglos-Serie reagiert. Trainer Fabio Celestini wurde vorerst für eine Woche beurlaubt. Der frühere Nati-Spieler stand nur sechs Spiele als Trainer an der Seitenlinie – ein Sieg gelang ihm nicht. In seiner Zeit gab es nur zwei Punkte zu bestaunen. Wie die Sittener auf der Homepage schreiben, übernimmt nun der Präsident, Cristian Constantin, das Amt vorrübergehend.