St. Gallen vergibt Führung – Sion gewinnt dank Wesley-Doppelschlag innert zwei Minuten

Zwei Mittelfeldteams im direkten Duell. Am Samstagabend traf der FC St. Gallen auswärts auf den FC Sion. Die Espen kamen besser ins Spiel und Youan erzielte in der 23. Spielminute nach einer schönen Kombination das 1:0 für die Gäste aus der Ostschweiz. Vom FC Sion kam lange Zeit wenig, doch vor der Pause änderte sich das. In der 39. Spielminute wurde Filip S t ojilkovic steil geschickt, liess seinen Gegenspieler stehen und auch Goalie Zigi hatte keine Chance. Mit einem 1:1 ging e s zum Pausentee.