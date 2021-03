11 Tore in drei Spielen. Während Sion gegen Lausanne wieder in die Spur findet, verspielt St. Gallen gegen Luzern eine Führung und kassiert vier Treffer. Der FCZ ist gegen Lugano erfolgreich.

Darum gehts Luzern gewinnt gegen St. Gallen nach einem Zwei-Tore-Rückstand.

Bei Sion steht Christian Constantin an der Seitenlinie.

Die Walliser erkämpfen sich nach sechs Spielen wieder einen Sieg.

Der FCZ holt drei Punkte in Lugano.

Am Freitag wurde Sion-Trainer Fabio Grosso entlassen. Am Samstag wurde es noch bitterer. Durch den Punkt des FC Vaduz gegen YB rutschten die Sittener am Samstagabend auf den letzten Tabellenplatz. Die grosse Frage vor dem Spiel am Sonntag: Wer steht bei Sion an der Seitenlinie? Am Nachmittag war klar: Der Chef machts – Christian Constantin tigerte am Spielfeldrand entlang.

Seine Spieler gingen mit viel Euphorie ans Werk. Nach 6 Spielminuten kann Baltazar eine Verwirrung in der Lausanner Hintermannschaft ausnützen und erzielt den ersten Treffer für die Gäste. Kurz darauf fällt beinahe der Ausgleich, Bares trifft jedoch nur den Pfosten. Durch einen Handelfmeter kommen die Lausanner durch Kukuruzovic zurück in die Partie. Kurz nach der Pause geht Sion wieder in Führung, erneut erzielt Baltazar den Treffer. Für Lausanne wird es noch bitterer. Ndoye köpft den Ball nach einem Eckball in Lausanner-Tor. Nach 6 Spielen ohne Sieg holen die Walliser wieder einmal drei Punkte – ausgerechnet unter Präsident Constantin.

St. Gallen gewinnt nach Blitzstart

Der FC St. Gallen zündet am Sonntagnachmittag ein Start-Feuerwerk. Bereits in der vierten Minute bleibt Marius Müller im Kasten der Luzerner nichts anderes übrig, als den Ball aus dem Netz zu fischen. Kwadwo Duah erzielt mit einem wunderbaren Schlenzer aus gut 16 Metern den Führungstreffer für die Espen. Nur wenige Minuten später geht der Luzerner Horror-Start weiter. Nach einem Freistoss köpft Adamu den Ball aus kürzester Distanz ins Netz. Im Anschluss lassen die St. Galler gleich mehrere grosse Möglichkeiten liegen. Luzern hat Glück, dass es nicht schon vor der Pause 0:5 steht.

Die St. Galler werden für ihren Chancenwucher allerdings in der 38. Spielminute bestraft. Muheim lenkt eine Hereingabe unhaltbar ab und Luzern gelingt vor der Pause der Anschluss. Nach der Pause entwickelt sich eine muntere Partie auf beiden Seiten. Nachdem St. Gallen durch Duah nur den Pfosten trifft, schiesst der eingewechselte Schürpf den Auslgeich. Gäste-Goalie Zigi sieht beim Schuss des Luzerners unglücklich aus. Luzern hat noch nicht genug. Sidler erzielt den dritten Treffer der Gastgeber. Kurz zuvor scheiterte der Aussenverteidiger mit seinem Volley an der Latte. St. Gallen verliert nach dem Tor durch Sidler völlig die Kontrolle und durch einen Elfmeter bauen die Luzerner ihre Führung noch aus.

Zürich hat das Siegen noch nicht verlernt

Der FC Zürich kann doch noch punkten. Die Zürcher, die zuletzt am 21. Februar mit einem Remis gegen Sion den letzten Punkt holten, gewinnen gegen den FC Lugano mit 1:0. Der Sieg ist glücklich. In einem Spiel ohne grosse Höhepunkte sind die Zürcher in der ersten Hälfte zwar die klar bessere Mannschaft. In der 2. Halbzeit drehen die Tessiner jedoch auf, lassen den Stadtzürchern keine Luft zum Atmen. Einziges Manko: Gefährlich vors Tor kommen sie nicht.

So bleiben vom Match vor allem zwei Aktionen. In der 18. Minute kommt der FCZ an der Strafraumgrenze zu einem Freistoss. Schönbächler nimmt sich der Aufgabe an. Er schlägt den Ball ins weite Eck. Und was passiert? Der Ball segelt über Freund und Feind hinweg ins Tor. Lugano-Goalie Baumann sieht dabei nicht gut aus. Ob der Edeltechniker das so geplant hat? Wohl nicht. Gegenüber dem SRF gibt er zu: «Etwas Glück war dabei. Natürlich will ich immer ein Tor schiessen, doch eigentlich wollte ich eine Flanke schlagen.» Goalie Baumann sagt: «Für den Goalie war das ein Scheiss-Goal.» Weiter kommt es zum Comeback von Dzemaili. Der Ex-Nati-Star wird in der 70. Minute eingewechselt. Nennenswerte Aktionen gelingen ihm jedoch nicht.

Und damit hat es sich auch. Ein kurioses Tor, ein Dzemaili-Comeback, fertig. Den Zürchern wird das herzlich egal sein. Sie punkten endlich wieder, holen gar einen Sieg. Dank der 3 Punkte ist der Stadtclub neu 5. in der Super League.