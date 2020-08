Vor Cup-Halbfinal

Sion prägte den Begriff «veryoungboysen» massgeblich mit

Lange Zeit galten die Young Boys als Experten im Scheitern. Das lag auch an schmerzhaften Cup-Duellen gegen Sion.

Einer der fatalen Momente: João Paulo schiesst einen Penalty an die Latte.

Die Cup-Könige: Der Club von Präsident Christian Constantin hatte in diesem Wettbewerb schon einige Erfolge gefeiert.

Natürlich war er nicht ganz grundlos, der Begriff «veryoungboysen». Im Gegenteil, er gehörte so sehr zum Verein wie die YB-Viertelstunde. Da war beispielsweise die Saison 2009/10, als die Young Boys zwischenzeitlich 13 Punkte Vorsprung auf den FC Basel hatten, den ersten Titel seit 1986 dann aber doch verpassten. Und vor allem sind da die vier Cupfinals gegen Sion, den heutigen Gegner im Halbfinal des Schweizer Cups (16 Uhr). Zwar wartet Sion seit 16 Spielen in Bern auf einen Sieg, der letzte Erfolg war aber auch gleichzeitig eines dieser Paradebeispiele, wieso YB lange Zeit das Etikett als Verliererteam nicht los wurde. Das 3:2 war der letzte der vier Walliser-Coups, die den Begriff «veryoungboysen» massgeblich mit prägten. Aber der Reihe nach.

YB – Sion 1:2 (26. Mai 1980)

Der erste Sion-Sieg in einem Cupfinal gegen YB war zugleich auch der harmloseste. Früh gingen die Sittener durch Alain Balet in Führung, schnell glich Roland Schönenberger mit einem Freistoss durch die Sion-Mauer hindurch aus. Es blieb lange beim 1:1, bis Guy Mathez in der 62. Minute den Siegtreffer für Sion erzielte.