Immerhin hielten die Sittener den Schaden nach Fofanas Ausgleich in Grenzen. Zum einen, weil sie einen grossartig aufgelegten Goalie im Tor hatten: Fayulu hielt fast alles, in der Nachspielzeit standen er und sein Team unter Dauerbeschuss. Als letzter scheiterte Schalk, gegen YB noch Doppeltorschütze, mit einem spektakulären Volley.

Zum anderen war Servette an diesem Abend aber auch erstaunlich ineffizient. Bei elf gegen elf nahmen die Genfer kaum am Spiel teil und so ging Sion verdient in Führung. Der frühere FCZ-Junior Anto Grgic verwandelte einen Freistoss direkt, Servette-Goalie Frick war ohne Chance. Später hatte Uldrikis beste Chancen, einmal hielt Frick, einmal war der Pfosten im Weg. Servette blieb harmlos, das Tor erzielte das Heimteam erst nach Ndoyes Platzverweis.