Super League: Sion schiesst einmal aufs Tor und gewinnt gegen Lausanne

Am frühen Mittwochabend gewinnt Sion gegen Lausanne.

Ist Lausanne noch zu retten? Gibt es noch die Möglichkeit, dass die Westschweizer nicht absteigen? Nun – rechnerisch ist die Antwort klar: Ja. Es sind noch mehrere Partien zu spielen, dutzende Punkte sich noch zu vergeben. Tatsache ist aber auch: Es wird schwer. Und wenn die Lausanner so spielen wie zuletzt und am frühen Mittwochabend gegen Sion wird es ganz, ganz schwer.

Das Spiel zwischen Lausanne und Sion war ein Murks (0:1). Und was für einer! In der ersten Halbzeit passierte überhaupt nichts, es war ein Festival der Fehlpässe. Torchancen gab es überhaupt keine. Der einzige Treffer des Abends fiel in der 63. Minute. Baltazar schoss, Sio fälschte noch entscheidend ab. Beachtlich: Es war der einzige Sion-Schuss aufs Tor der Lausanner. Nach 24 Spielen steht Lausanne nun bei 16 Niederlagen, 6 Remis und nur 2 Siegen. Der Abstieg? Er rückt für die Westschweizer immer näher.