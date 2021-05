Wegen falschem Logo - Sion und Lausanne liefern sich Twitter-Battle — auch YB und Basel dabei

Das Logo, welches sich der FC Lausanne von Anfang an in der Spielvorschau gewünscht hätte.

Am Sonntag steigt im Wallis das Romand-Derby zwischen dem FC Sion und dem FC Lausanne. Wie vor jedem Match des FC Sion, zeigen sie auch vor dem Duell gegen Lausanne auf der Vereinshomepage die Match-Vorschau. Dabei ist den Wallisern ein kleines Missgeschick passiert. Sie zeigen das alte Logo des Aufsteigers. Das lassen sich die Lausanner nicht gefallen und beklagen sich via Twitter beim FC Sion.

«Lieber FC Sion, wir schaffen es, eure 50 Trainer in den letzten zehn Jahren richtig zu schreiben. Wäre es dann möglich, dass ihr unser richtiges Logo verwendet, während wir es nur zwei Mal in zehn Jahren geändert haben?»

Die Young-Boys hatten sichtlich Spass an dem kleinen Twitter-Battle zwischen den beiden Vereinen. Der Meister meldete sich auf Twitter mit einem Gif in dem stand «Go on», was so viel zu bedeuten hat, dass sich die beiden Teams weiter ein Wortgefecht liefern sollen. Auch der FC Basel postete auf Twitter ein Gif, auf dem eine Person zu sehen ist, die gerade Popcorn isst. Kino-Unterhaltung vom feinsten!