Sion wirft im Schweizer Cup GC raus, YB rettet sich in extremis

1 / 4 Dejan Sorgic schoss an seinem 34. Geburtstag beim 2:0-Sieg gegen GC zwei Treffer. Pascal Muller/freshfocus Es war ein Kampf zwischen Neuchâtel Xamax und den Berner Young Boys. Claudio De Capitani/freshfocus Die Berner zwangen das bessere Ende auf ihre Seite. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts GC scheitert in der 2. Cuprunde in Sion, die Zürcher zeigen sich harmlos.

YB tut sich gegen Xamax lange schwer, erst kurz vor Schluss fällt das entscheidende Tor.

Lausanne-Ouchy setzt sich in Wil erst im Penaltyschiessen durch.

In der 2. Cuprunde setzte es in Sitten eine Überraschung ab. Super-League-Absteiger Sion, der 13-fache Cupsieger, kegelte Rekordmeister GC mit 3:0 aus dem Wettbewerb. Dejan Sorgić brachte die Walliser in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Die Zürcher konnten in der Folge nicht mehr reagieren, im Gegenteil.

Stürmer Sorgic markierte seinen zweiten Treffer in der 56. Minute und machte damit den Sack zu – und das an seinem 34. Geburtstag. Was für ein doppeltes Geschenk, das er sich selber vor 10’000 Fans im heimischen Tourbillon machte. Das 3:0 durch einen Penalty von Reto Ziegler in der 97. Minute war nur noch Kosmetik. Für GC war es dagegen die vierte Niederlage gegen einen unterklassigen Gegner in den letzten acht Jahren.

Berner zittern lange

Zwar ist YB Schweizer Meister und Titelverteidiger im Cup. Doch im Spiel gegen Challenge Ligist Neuchâtel Xamax taten sich die Berner schwer. Ein Klassenunterschied war nicht immer erkennbar, die Young Boys wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht.

Erst kurz vor Schluss erlöste der Kongolese Silvère Ganvoula YB, er traf in der 90. Minute zum 1:0-Endstand, er brauchte nach einem schönen Pass von Donat Rrudhani den Ball auf der Linie nur noch einzuschieben. In der 84. Minute hatten die Fans in Gelb-Schwarz ein erstes Mal gejubelt. Doch das Tor von Stürmer Cedric Itten zählte wegen eines Offsides nicht.

Wiler versagen die Nerven

In der zweiten Partie stand Super-League-Aufsteiger Lausanne-Ouchy in Wil kurz vor dem Sieg. Der Spanier Ismaël Gharbi erzielte in der 58. Minute das 1:0, das hatte bis zu 96. Minute Bestand. Dann trafen die St. Galler durch Aaron Appiah zum Ausgleich. So kam es zur Verlängerung. Da es dort keine Entscheidung gab, musste das Penaltyschiessen her. Dort verschossen die St. Galler zweimal, so setzte sich Ouchy doch noch durch.