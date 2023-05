Super League: Sion – YB im Ticker

Fünf sieglose Spiele haben die Walliser aneinandergereiht, zuletzt das klare 0:5 gegen Servette. Mit (altem) neuen Wind an der Seitenlinie will Sion diese Durststrecke beenden. Tramezzani, der übrigens den höchsten Punkteschnitt aller Sion-Trainer in dieser Saison vorweisen kann, soll also den Karren aus dem Dreck ziehen. Ein Punkt fehlt auf Winterthur, der FCZ hat sieben Punkte Vorsprung.