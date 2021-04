Antrag auf Stellenerhöhung bei SIP - SIP soll jetzt auch in die Quartiere – Stadt beantragt dafür eine Vollzeitstelle

Wegen Zunahme der Bevölkerung und der intensiveren Nutzung des öffentlichen Raumes haben sich die Anforderungen an die SIP Luzern (Sicherheit, Intervention, Prävention) verändert, teilte die Stadt am Montag mit.

Seit 2005 ist die SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) in Luzern unterwegs als Botschafterin im öffentlichen Raum, teilte die Stadt Luzern am Montag mit. Die SIP mache Menschen auf die Regeln aufmerksam, erkläre diese und vermittelt bei Nutzungskonflikten. Weiter hilft sie Menschen und beobachtet allgemein den öffentlichen Raum. Dabei leisten sie einen «unverzichtbaren Beitrag für eine saubere, sichere und friedliche Stadt», wie es im Sicherheitsbericht 2019 hiess. Sieben Stellen sind insgesamt aktuell besetzt, 530 Stellenprozent sind bewilligt.

«Sicherheit soll auch in Quartieren gewährleistet sein»

Wegen der Wohnbaubeförderung sowie der Fusion mit Littau ist die Einwohneranzahl in Luzern auf 82’000 gestiegen. Zudem hielten sich aufgrund der Klimaveränderung und des gesellschaftlichen Wandels immer mehr Menschen ganzjährig im öffentlichen Raum auf. Die Zahl der stark genutzten Orte «mit entsprechendem Risiko für Nutzungskonflikte» in der Innenstadt sowie punktuell auch in den dezentral gelegenen Stadtgebieten, nehme zu. Dies alles erhöhe die Anforderungen der SIP, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern heisst.