Dumbledore-Schauspieler: «Harry Potter»-Star Sir Michael Gambon ist tot

Weiter heisst es: «Der geliebte Ehemann und Vater starb friedlich im Krankenhaus im Beisein seiner Frau Anne und seines Sohnes Fergus an den Folgen einer Lungenentzündung. Michael wurde 82 Jahre alt.» Seine Familie bittet, «unsere Privatsphäre in dieser schmerzlichen Zeit zu respektieren», und bedankt sich bei ihren Mitmenschen für «Nachrichten der Unterstützung und Liebe».

Dumbledore verhalf Sir Michael Gambon zum Durchbruch

Seine Karriere als Schauspieler startete er 1963. In all den Jahren spielte er in über 170 Filmen mit. Dabei wäre er einst fast in die Rolle von James Bond geschlüpft. Letztlich entschieden sich die Macher aber dagegen. Ihnen war Gambon zu unbekannt. Mit seiner Rolle in der «Harry Potter»-Filmreihe als Albus Dumbledore, dem ikonischen Schulleiter von Hogwarts, änderte sich dies allerdings auf einen Schlag.