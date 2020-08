vor 50min

Keine Gefahr

Sirenen-Fehlalarm schreckt Bewohner in Lyss auf

In Lyss BE ist es am Samstagnachmittag kurz hintereinander zu zwei Sirenen-Fehlalarmen gekommen. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

1 / 4 Zweimal wurde am Samstag in Lyss der Sirenenalarm ausgelöst. KEYSTONE Dabei handelte es sich um Fehlalarme. Grund für die Fehlalarme sind noch nicht bekannt.

Der Sirenenalarme seien um 13.55 Uhr und um 15.30 Uhr im Gebiet Lyss-Hardern ausgelöst worden, teilte die Berner Kantonspolizei mit. Es habe sich aber in beiden Fällen um einen Fehlalarm gehandelt. Die zuständigen Stellen sind laut einem Tweet der Kantonspolizei Bern aufgeboten worden und klären die Ursache der Fehlfunktionen ab.