Altdorf UR

Sirenen-Fehlalarm schreckt Urner Bevölkerung gleich zweimal auf

Im Urnerland ist es am Sonntag zweimal zu einem Sirenenalarm gekommen. Das Sirenen-Geheule stellte sich jedoch in beiden Fällen als Fehlalarm heraus. Laut Polizei hat für die Bevölkerung nie eine Gefahr bestanden.

Die Sirenen waren in Altdorf und Umgebung zu hören.

In Altdorf haben am Sonntag gleich zweimal die Warnsirenen geheult.(Symbolbild)

Mitten in der Nacht, kurz vor 2.30 Uhr, gingen in Altdorf die Warnsirenen an. das Geheule war auch über die Gemeindegrenze hinweg gut zu hören. Dabei handelte sich es jedoch um einen Fehlalarm, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Bei der Einsatzzentrale der Polizei hätten sich daraufhin zahlreiche Anrufer nach der Ursache des Alarms erkundigt.