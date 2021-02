Seit 1900 Jahren wird die Bevölkerung gewarnt. Der Werdegang bis heute in einer Übersicht

Die Sirenen sind an zentralen Stellen montiert, die Meldungen dazu sind seit 2018 auch über die App Alterswiss zu empfangen

Heute werden in der Schweiz die Sirenen getestet.

Sie sind auf den Dächern von Schulhäusern oder Werkgebäuden installiert. 5000 fixe Sirenenstationen gibt es in der Schweiz, zusätzlich 2000 mobile Sirenen montiert auf Fahrzeugen. Damit die Alarmanlagen im Ernstfall auch zuverlässig funktionieren, werden sie einmal pro Jahr getestet. Dies ist am Mittwoch, 3. Februar, um 13.30 Uhr der Fall. Während maximal einer halben Stunde klingt aus den Lautsprechern der allgemeine Alarm, je nach Region auch das Signal für den Wasseralarm. Dieser ist vor allem wichtig für die Bevölkerungsgruppe, die in der Nähe von Stauseen wohnt. Dieses Jahr wird auf das Abfahren von vorgeplanten Routen beim mobilen Test verzichtet.