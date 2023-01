Zürich: Kantone sollen ukrainische Geflüchtete über Sirenentest informieren

Nach den Ereignissen in der Ukraine warnte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hinsichtlich des Sirenentests. Der Alarm könnte bei den geflüchteten Menschen «Angst und Verunsicherung» auslösen.

Am Mittwoch startet der Sirenentest um 13.30 Uhr.

In der Stadt Zürich wurde mit Schreiben auf diversen Sprachen über den Sirenentest aufgeklärt.

Am Mittwoch findet der Sirenentest statt.

Wie jedes Jahr findet am ersten Mittwoch im Februar ein Sirenentest statt. Dabei heulen die Sirenen von 13.30 Uhr bis maximal 16.30 Uhr. Ebenfalls überprüft werden an diesem Tag die Katastrophen-Informationskanäle von Alertswiss. Wer die App auf dem Smartphone oder Computer installiert hat, wird eine Informationsmeldung erhalten.

Flyer, Anschreiben oder Telefongespräch

Diverse Zürcher Gemeinden haben die Asylsuchenden nun informiert – sei dies über im Netz aufgeschaltete Flyer, Anschreiben oder telefonisch. Ein Informationsflyer auf Ukrainisch ist beispielsweise auf der Website der Stadt Winterthur einsehbar, in Thalwil bekamen die Asylsuchenden laut der « Zürichsee-Zeitung » ein Schreiben, die Gemeinde Männedorf hat die Betroffenen per Telefon informiert.

In der grössten Gemeinde des Kantons, in der Stadt Zürich, hat man laut der Asylorganisation Zürich (AOZ) Informationsschreiben in den Asylunterkünften aufgehängt. «Die Mitarbeitenden informieren die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkünfte aber auch mündlich.» Des Weiteren finde unter den Geflüchteten über die sozialen Medien ein reger Austausch statt.