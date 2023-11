Sissach BL: Dieses Elektromobil wird keine Senioren mehr transportieren

In Sissach BL geriet am Montagabend ein Senioren-Elektromobil in einer Garage in Brand.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden. An der Garage, in der sich das Gefährt befand, verursachte der Brand einen erheblichen Sachschaden.

Am späten Sonntagabend geriet ein Senioren-Elektromobil in Sissach BL in Brand.

Am Sonntagabend, um halb zwölf, geriet ein Senioren-Elektromobil in einer Garage in Sissach BL in Brand. Wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt, ging um 23.34 Uhr die Meldung bei der Einsatzzentrale ein, dass das Elektromobil in einer Garage am Sonnenrainweg in Brand steht. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, drang dichter Rauch aus der Garage der Liegenschaft.