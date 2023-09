Kesb verordnet zwei Buben in Sissach BL Zwangsimpfung

Am Freitag sollen in Sissach BL zwei Jungen per Bundesgerichtsentschluss gegen Masern geimpft werden. Auf Telegram wird zu einer Mahnwache unter dem Titel «Wo sind die Kinderrechte?» aufgerufen.

Der Entscheid des Bundesgerichts sei ein Paradigmenwechsel. Bisher galt in der Schweiz: Wenn nicht beide Elternteile mit einer Impfung einverstanden sind, dann werden die Kinder nicht geimpft. Das Gericht argumentiert in seinem Urteil, dass es in der Nichtimpfung eine Kindeswohlgefährdung erkennt. Eine behördliche Anordnung der Masernimpfung, gemäss Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit (BAG), sei für die heute Acht- und Zehnjährigen «grundsätzlich angezeigt», urteilte das Lausanner Gericht, so die BaZ.