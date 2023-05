Unfall in Sissach: Lenker stirbt bei Frontalkollision

Der Lenker des Lieferwagens, mit dem er kollidierte, wurde schwer verletzt in ein Spital gebracht. Der Tunnel war in der Folge mehrere Stunden gesperrt.

Der Lenker des Sportwagens befuhr den Chienbergtunnel von Gelterkinden her und geriet aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Der Lenker des Lastwagens wurde nach der Erstbetreuung vor Ort in ein Spital gebracht.

Der Lenker des Personenwagens erlag trotz rascher medizinischer Betreuung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Am Montagnachmittag, um 17.00 Uhr, ereignete sich auf der A22 in Sissach BL eine Frontalkollision zwischen einem Personenwagen und einem Lieferwagen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstagmorgen mitteilte. Eine Person ist dabei verstorben, eine Person wurde schwer verletzt.