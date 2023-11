Sissach: Unbekannter schiesst auf Mehrfamilienhaus

Eine unbekannte Täterschaft hat am Mittwochabend auf ein Mehrfamilienhaus am Bergweg in Sissach geschossen.

Am Mittwoch kurz nach 20 Uhr wurde die Baselbieter Polizei wegen einer Schussabgabe in Sissach alarmiert. Vor Ort stellte die Polizei dann an einer Balkontüre eines Mehrfamilienhauses am Bergweg ein Einschussloch fest. Verletzt wurde niemand.