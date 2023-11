Sitten VS: «Die Monteure werden um 3000 Franken pro Monat betrogen»

Das schreibt die Unia in ihrer Mitteilung vom Donnerstag.

Offenbar gibt es auf der Baustelle aber Probleme in Form von Lohndumping und Verletzung des Personalverleihgesetzes.

Die Gewerkschaft Unia erhebt schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Bau des Helikopter-Landeplatzes beim Spital Sitten. Monteure würden nur den halben Lohn erhalten, nämlich 14,98 Euro pro Stunde, obschon sie laut Gesamtarbeitsvertrag (GAV) Anspruch auf 29.90 Franken hätten. Das schreibt die Unia in ihrer Medienmitteilung vom Donnerstag. Auch bei den Spesen würden die Monteure geprellt: «Sie erhalten bloss zehn Franken pro Tag für Mahlzeiten, obwohl der GAV 18 Franken vorsieht. Alles in allem werden die Arbeitnehmenden um rund 3000 Franken pro Monat betrogen.»

Ferner seien die Arbeitnehmenden aus Polen , Slowenien, Lettland und Holland bei einer niederländischen Temporärfirma angestellt, obwohl das Arbeitsvermittlungsgesetz (AVG) den Personalverleih vom Ausland in die Schweiz untersage. Die Unia fordert die Direktion des Spitals Wallis daher auf, «das krasse Lohndumping und die Verletzung des Personalverleihgesetzes auf der Baustelle zu unterbinden». Die Arbeitnehmenden seien gemäss GAV korrekt zu entlohnen und Aufträge dürften nur von dazu berechtigten Unternehmen ausgeführt werden.

«Konstruktives Treffen» mit Unia

«Das Spital Wallis, das für die betreffenden Arbeiten einen Pauschalvertrag und keinen Zugang zu den entsprechenden Lohnbedingungen besitzt, verpflichtet sich, alles zu unternehmen, um die Einhaltung der in der Schweiz geltenden Mindestbedingungen durchzusetzen», schreibt das Spital in seiner Mitteilung vom Donnerstagnachmittag. Diese Verpflichtung sei am Mittag nach einem «konstruktiven Treffen» mit Vertretern der Gewerkschaft Unia bestätigt worden.