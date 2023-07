Zihlschlacht-Sitterdorf TG: Sitter leutet plötzlich giftgrün

Im Video siehst du, wie in der Sitter plötzlich giftgrünes Wasser fliesst.

Am Freitagvormittag leuchtete die Sitter bei Zihlschlacht-Sitterdorf TG plötzlich giftgrün.

Die Sitter bei Zihlschlacht-Sitterdorf TG erstrahlte am Freitagmorgen in einer giftgrünen Farbe. Grund dafür ist ein Markierversuch der Wasserversorgungskorporation Zihlschlacht-Riet-Wilen. Ziel der Untersuchungen ist, bei einem Eintrag von Schadstoffen in die Sitter, wie zum Beispiel bei einem Ölunfall, die Reaktionszeiten für die betroffenen Wasserversorgungen sowie für Feuerwehr und Ölwehr zu kennen.