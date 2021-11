Wird der Bund handeln? - Situation auf den Intensivstationen spitzt sich zu

So soll sich die Lage in den letzten zwei Wochen dramatisch verschlechtert haben.

Es werden bereits Patientinnen und Patienten in andere Kantone verschoben, weil es an Kapazitäten fehlt.

Während der Bundesrat an der Pressekonferenz von vergangener Woche noch sagte, die Lage der Spitalkapazitäten sei «unter Kontrolle» zeichnet sich gemäss Recherchen der « SonntagsZeitung » (Bezahlartikel) ein anderes Bild der Situation ab. So soll sich die Lage in den letzten zwei Wochen dramatisch verschlechtert haben.

In mehreren Kantonen gibt nur noch ein freies Bett auf der Intensivstation. Das Beispiel Wallis soll gut zeigen, dass sich die Fallzahlen in der letzten Woche der stationären Covid-Patienten fast verdoppelt hat, die Zahl der Intensivpatienten sei auch gestiegen – einzig ein Bett auf Intensivstationen von Walliser Spitälern sei am Freitag freigeblieben. Dasselbe in Freiburg und in Zug waren es nur noch zwei. In grösseren Kantonen wie beispielsweise Zürich war die Auslastung bei 88 Prozent.