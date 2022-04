Selenski : Situation in Borodjanka noch «viel schrecklicher» als in Butscha

Ukrainische Behördenvertreter und der Präsident befürchten hohe Opferzahlen in der Kleinstadt Borodjanka bei Kiew. Das Ausmass dürfte laut Selenski noch schlimmer sein als in Butscha, wo Hunderte Leichen gefunden worden waren.

Borodjanka zählt zu den am stärksten zerstörten Städten in der Region Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodmir Selenski hat die Situation in der Stadt Borodjanka nach dem Abzug der russischen Truppen als verheerend bezeichnet. Die Lage in der Stadt sei noch «viel schrecklicher» als im vor wenigen Tagen von der ukrainischen Armee zurückeroberten Butscha, sagte Selenski am Donnerstag in einer Videobotschaft an seine Landsleute. «Es gibt dort noch mehr Opfer der russischen Besatzer.»