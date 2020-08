Sitzen wir bald im Schutzanzug im Flieger?

Spezielle Filter

So funktioniert die Frischluftzufuhr im Flugzeug

In der Regel wird die Aussenluft vom Triebwerk angesaugt, darin stark komprimiert und vor der Verbrennung abgezapft. Diese sogenannte Zapfluft wird durch die Klimaanlage ins Flugzeug befördert. Spezielle Filter bereiten die an Bord verbrauchte Luft neu auf, damit sie wiederverwertet werden kann. Auf diese Weise zirkuliert rund 50 Prozent der Kabinenluft. Die speziell dafür eingesetzten Filter (sog. Hepa-Filter) säubern die Kabinenluft von Bakterien, Viren, Pollen und Staub. Die auf diese Weise gefilterte Kabinenluft ist laut Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft sauberer als die Luft in jedem Wohn- oder Geschäftsgebäude.