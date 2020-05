Hygiene

Sitzen wir künftig in Flugzeug-Glaskabinen?

Ein Ausrüster schlägt vor, Scheiben um Flugzeugsitze aufzustellen, um Passagiere besser voneinander zu trennen. Aber ziehen Airlines so etwas überhaupt in Betracht?

Ein italienischer Ausrüster will Flugzeugsitze mit Scheiben umhüllen.

Vor allem in der Economyclass sind Flugpassagiere in der Regel auf engem Raum zusammengepfercht – jetzt, wo das Abstandhalten wichtiger ist als kaum jemals zuvor, müssen sich die Airlines Lösungen ausdenken, wie sie ihre Passagiere vor einer möglichen Ansteckung schützen können.

Der italienische Flugzeugsitzhersteller Aviointeriors hat nun einen Lösungsvorschlag: Er hat kürzlich zwei Konzepte vorgestellt, die die Passagiere voneinander abschotten sollen. Beim sogenannten Glassafe soll jeder einzelne Sitz von transparenten Scheiben umgeben werden. Es sei möglich, bestehende Sitze damit auszurüsten, ohne sie komplett ersetzen zu müssen, schreibt der Anbieter in einer Mitteilung.

Ein zweites Konzept geht noch weiter: Beim sogenannten Janus Seat sitzt der Passagier im mittleren Sitz jeweils entgegen der Flugrichtung (siehe Bildstrecke oben). Auch hier sind die Sitze von Scheiben umgeben. Um was für Material es sich dabei handelt, ist nicht klar – der Hersteller spricht lediglich von «transparentem Material» und macht auch auf Anfrage keine genaueren Angaben. In den Produktbildern muten die Scheiben wie Plexiglas an.