1 / 7 Dieses Sweatshirt ist bereits ausverkauft. Screenshot In dieser Montur ging Bernie Sanders bei der Amtseinführung von Joe Biden in Washington viral. AFP Du willst sehen, wo Sanders sonst noch überall hinpasst? Kein Problem: Über die Seite https://bernie-sits.herokuapp.com/ kannst du den Senator rund um den Globus platzieren. Zum Beispiel in Zürich auf dem Paradeplatz,..

Darum gehts Bernie Sanders hat mit seinem Auftritt bei der Inauguration Kultstatus erreicht.

Sein Outfit und seine Pose wurden in den Sozialen Medien gefeiert.

Nun hat er das Bild auf Pullis drucken lassen und vertreibt diese in seinem Online-Shop, wo alle schon ausverkauft sind.

Der US-Politiker Bernie Sanders ist am vergangenen Mittwoch in einer grünen Jacke und mit gestrickten Handschuhen an der Inauguration des neuen US-Präsidenten Joe Biden aufgetreten. Ein Foto von ihm, wie er mit verschränkten Armen dort sitzt, ging um die Welt.

Das Meme wurde in den Sozialen Medien unzählige Male repostet und in verschiedene Szenen retouchiert.

Bernie Sanders hat sich die Aufmerksamkeit nun zu Nutze gemacht und sein Bild in sein Merchandise aufgenommen. So findet sich in seinem Kampagnen-Shop seit ein paar Tagen ein Sweatshirt mit dem legendären Bild.

Der Pullover für 45 US-Dollar ist bereits ausverkauft, wie es auf der Website heisst: «Wegen sehr hoher Nachfrage kann es vier bis sechs Wochen bis zur Auslieferung der Sweatshirts dauern.» Gemacht wurde der Pullover aus 100-prozentiger Bio-Baumwolle und das Logo wurde von einer Firma aufgedruckt, die einer Gewerkschaft untersteht.