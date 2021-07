Easyjet - Sitzplatzwechsel kann trotz Corona verweigert werden

Der mittlere Sitz in einer Reihe wird bei Easyjet nicht freigelassen.

Auch wenn das Flugzeug nicht ausgelastet ist, sollen die Passagiere in den vollen Sitzreihen sitzen.

Bei der Billigfluggesellschaft Easyjet kann, wer sich auf einen anderen Platz setzt, Probleme bekommen. Das schreibt die « Sonntagszeitung ». Das Flugpersonal kann anordnen, in der vollen Sitzreihe zu verharren, auch wenn der Flieger halb leer ist. Betreffend Abstandsregeln zur Bekämpfung von Coronavirus verweist der Sprecher auf Sicherheitsmassnahmen wie das obligatorische Tragen von Masken, Luftfilter und die regelmässige Desinfektion der Kabine.

Die Verweigerung des Sitzplatzwechsels könne zudem verschiedene Gründe haben. Wenn der Flieger nicht stark belegt ist, müssen die Fluggäste demnach in bestimmten Sitzreihen Platz nehmen. Dies «aus Sicherheitsgründen in Bezug auf das Gewicht und die Balance des Flugzeugs bei Start und Landung», so der Sprecher.