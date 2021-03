Am Montag wird zu einem Sitzstreik vor der Polizeiwache in Zürich aufgerufen.

Am Samstag ist in Zürich eine Demonstration zum Internationalen Frauentag eskaliert.

Heute, Montag, ist der Internationale Frauentag. In Basel und Zürich sind unbewilligte Demonstrationen angekündigt. In Zürich haben sich rund 20 Demonstrierende versammelt, wie ein Reporter vor Ort sagt. Die Polizei sei mit einem Grossaufgebot präsent und habe den Zugang zur Polizeiwache mit Gittern abgesperrt. Bereits auf Twitter hatte die Stadtpolizei Zürich gewarnt, dass die Aktion nicht toleriert werde.

Nach diesem Vorfall ist die Wut in der Community gross. Sie haben am Montag zu einem Sitzstreik vor dem Hauptsitz der Stadtpolizei Zürich aufgerufen. «Wir sind es leid, tagtäglich Gewalt zu erleben, auch während wir uns gegen Gewalt an uns stark machen», schreibt das «Feministische Streikkollektiv» auf Social Media. Die Teilnehmenden werden dazu aufgefordert, sich um 18 Uhr mit Transparenten und Schildern bei der Urania zu versammeln.

Unbewilligte Demo in Basel

Auch in Basel haben sich um 18 Uhr mehrere hundert Aktivistinnen rund am Theaterplatz versammelt. Ein entsprechender Aufruf kursiert seit Tagen in den sozialen Medien und wurde per SMS versandt. Die Kundgebung wurde nicht angemeldet und ist nicht bewilligt. Eine Polizistin warnte die Teilnehmerinnen per Megafon-Durchsage davor, dass die Polizei eingreifen werden, sollte es zu Sachbeschädigungen kommen oder wenn ihre Anweisungen nicht befolgt würden.