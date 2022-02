Rekord : «Siuuuu!» – Ronaldo erreicht 400 Millionen Instagram-Follower

Anders als auf dem Fussballplatz läuft es bei Cristiano Ronaldo auf Social Media: Der portugiesische Superstar feiert den Instagram-Rekord mit seinem Marken-Jubel – und einem sündhaft teuren Pullover.

Cristiano Ronaldo ist am Mittwoch in der Champions League mit Manchester United bei Atletico Madrid gefordert. Während um seine Rolle bei den «Red Devils», die zurzeit Rang 4 belegen und um den Meistertitel einmal mehr nicht mitreden, zuletzt immer wieder Misstöne fallen, reist der Portugiese dennoch mit einer Erfolgsmeldung in die spanische Hauptstadt: CR7 knackte nämlich vor wenigen Tagen auf Instagram die 400-Millionen-Follower-Marke.