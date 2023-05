Sizilien: Schloss aus «Der Pate» steht für knapp 6 Millionen zum Verkauf

Das imposante Anwesen in Acireale, einer Ortschaft auf Sizilien, ist eine kleine Berühmtheit: Es gehört seit seiner Entstehung im späten 19. Jahrhundert der gleichen italienischen Familie. Bereits zweimal war es in Filmen zu sehen: 1969 in «Ein heisser November», einem Film mit Gina Lollobrigida, und dann 1990 in Francis Ford Coppolas «Der Pate – Teil III».