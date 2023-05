Nach Lügen-Affäre: Skandal-Abgeordneter George Santos in den USA angeklagt

So behauptete Santos etwa, ein «erfahrener Investor an der Wall Street» gewesen zu sein.

Getty Images via AFP

Getty Images via AFP

Der Republikaner George Santos wurde bekannt, weil er in seinem Lebenslauf unter anderem Arbeitgeber und Uni-Abschlüsse erfunden hatte.

Der US-Kongressabgeordnete wurde in den USA angeklagt, die Anklagepunkte sind noch unklar.

Der US-Fernsehsender CNN berichtete unter Berufung auf drei gut informierte Quellen, dass Staatsanwälte den New Yorker Abgeordneten angeklagt hätten und dieser möglicherweise am Mittwoch vor Gericht erscheinen müsse.

Im November ins Repräsentantenhaus gewählt

Santos war bei den als Midterms bekannten Zwischenwahlen im November erstmals in das Repräsentantenhaus in Washington gewählt worden. In der Folge gab es immer neue Enthüllungen über teils haarsträubende Falschangaben des Politikers unter anderem über seine Hochschulbildung, seinen Berufsweg, seine Familie und seine Religion.