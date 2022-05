Skandal-Altkönig Juan Carlos trifft am Montag auf seinen Sohn Felipe

Der 84-jährige Juan Carlos traf am Donnerstagabend in Vigo im Nordwesten Spaniens ein.

Der ehemalige spanische König Juan Carlos kehrte am 19. Mai 2022 zum ersten Mal seit fast zwei Jahren wieder in seine Heimat zurück.

Das für Montag geplante Wiedersehen des umstrittenen Altkönigs Juan Carlos mit seinem Sohn und Nachfolger Felipe VI. nach fast zwei Jahren hält Spanien in Atem. Er freue sich sehr auf das Treffen im königlichen Zarzuela-Palast, sagte der in Abu Dhabi im Exil lebende 84-Jährige am Sonntag im Hafenort Sanxenxo im Nordwesten des Landes. «Die Familie sehen und viele Umarmungen», antwortete der Bourbone auf die Frage von Journalisten, was er von der Zusammenkunft erwarte.