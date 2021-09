Verband entschuldigt sich - Skandal an Kletter-WM – TV filmt gezielt Hintern von Athletin

Schon im Frühsommer filmte der ORF beim Weltcup in Innsbruck ihr Gesäss, ebenfalls mehrere Sekunden lang in Grossaufnahme.

Die verpasste Final-Teilnahme war nicht das einzige Ärgernis für die 23-Jährige. In den sozialen Medien sorgten die ausgestrahlten Bilder des Wettkampfes für Aufregung. Färbers Hintern wurde in Zeitlupe und Grossaufnahme gezeigt, auf die Magnesium-Handabdrücke gezoomt.

Ein Sorry vom Weltverband

ORF-Eklat in Innsbruck

Färber hatte das im Vorfeld der WM bereits am eigenen Leib erfahren müssen. Im Frühsommer filmte der ORF beim Weltcup in Innsbruck ihr Gesäss, ebenfalls mehrere Sekunden lang in Grossaufnahme. Nachdem sie sich selbst über die sexistischen Bilder auf Instagram beschwert hatte, folgte vom ORF eine Entschuldigung.

Färbers Statement: «Ich wurde in sehr vielen Storys markiert und Leute schicken mir andauernd Nachrichten. Diesen Clip in Zeitlupe im Fernsehen und im YouTube-Livestream zu zeigen, ist so respektlos und ärgerlich. Ich bin eine Athletin und will meine beste Leistung zeigen. Um ehrlich zu sein, ist es mir unangenehm, dass Tausende Menschen diese Szenen gesehen haben. Wir müssen aufhören, Frauen im Sport zu sexualisieren und anfangen, ihre Leistungen zu schätzen.»