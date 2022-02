Unser Urteil zu «Pam & Tommy» - «Skandal, Figuren und 90s-Vibe sind genial umgesetzt»

Am 2. Februar startete auf Disney+ die Miniserie zum womöglich grössten Hollywood-Skandal der 90er-Jahre.

Das Sextape, das Hollywood aufrüttelte

In der Silvesternacht 1994 lernten sich Tommy Lee (59), Schlagzeuger der 80s Glam-Metal-Band Mötley Crüe, und die «Baywatch»-Nixe Pamela Anderson (54) kennen, 96 Stunden später waren das Fernsehsternchen und der Rockstar verheiratet. Auf ihren Flitterwochen drehte das Paar ein Homevideo, das sehr freizügig wurde. «Pam & Tommy» erzählt, wie es zur Veröffentlichung des berühmt berüchtigten Sextapes gekommen ist.

Was, das ist nicht die echte Pamela?

Lily James («Cinderella», «Mamma Mia!») und Sebastian Stan («Captain America: The First Avenger», «I, Tonya») sind in den Hauptrollen zu sehen, aber kaum wiederzuerkennen. Sie ähneln ihren Vorbildern wie ein Ei dem andern.