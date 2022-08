Carlos Zambrano: Skandal in Argentinien – Ex-Basler prügelt sich mit Teamkollege 

Verteidiger Carlos Zambrano spielt nach Kabinen-Schlägerei mit geschwollener Backe. Quelle: Twitter

Darum gehts Bei den Boca Juniors kam es in der Halbzeit zwischen zwei Spielern zu einer Schlägerei.

Daran beteiligt war Ex-FCB-Verteidiger Carlos Zambrano.

Der Peruaner konnte mit einer geschwollenen Backe weiterspielen.

Vor zwei Jahren spielte Carlos Zambrano für eine Saison für den FC Basel. Vorher war er unter anderem bei Schalke und Eintracht Frankfurt in der Bundesliga engagiert. Nun sorgte der Peruaner in Argentinien für einen Skandal. In der Pause des Ligaspiels zwischen seinen Boca Juniors und Racing Avellaneda kam es zur Prügelei. Der Verteidiger Zambrano soll mit Stürmer Dario Benedetto aneinandergeraten sein. Die Streithähne konnten nur von Mitspielern getrennt werden, das berichtet die argentinische Sportzeitung «Olé».

In der zweiten Hälfte waren die Spuren des Kampfes deutlich sichtbar. Zambrano lief mit einer deutlich geschwollenen linken Gesichtshälfte auf. Benedetto hatte Kratzer am Hals. Auslöser der Schlägerei sollen Vorwürfe von Benedetto in Richtung Zambrano gewesen sein. «Wenn wir nur auf den Ball schauen, wenn sie flanken, schiessen sie ein Tor, du Idiot. Schau auf den Mann.»

Club-Legende greift durch

Zambrano und Benedetto, der in seiner Karriere unter anderem für Olympique Marseille gespielt hat, konnten die Partie zu Ende spielen. Am torlosen Unentschieden konnten beide nichts mehr ändern. Nach der Partie soll sich Vereinslegende und mittlerweile Vizepräsident Juan Roman Riquelme in der Garderobe die beiden Spieler zur Brust genommen haben. «Ihr habt die Fans missachtet. Das ist kein Boxen. Von Montag bis Samstag könnt ihr machen, was ihr wollt, aber sonntags müsst ihr Brüder sein.»

Im Mannschaftshotel soll es gemäss «Olé» eine Aussprache zwischen Trainer, Vereinsspitze und den beiden Streithähnen gegeben haben. Um vier Uhr morgens soll die vorläufige Bestrafung für Zambrano und Benedetto festgestanden sein. Beide sollen vorerst für je ein Spiel aus dem Kader gestrichen werden. Da Benedetto als Hauptschuldiger angesehen wird, kann es sein, dass er härter bestraft wird als «Opfer» Zambrano.