Beim Sevilla-Derby : Skandal in Spanien – Spieler wird wird von Eisenstange am Kopf getroffen

Der Achtelfinal der Copa del Rey bot das Stadtduell zwischen Real Betis und FC Sevilla. Nach spektakulärem Start nahm der Leckerbissen ein jähes Ende: Spielabbruch nach 39 Minuten.

Sevillas Joan Jordan wurde von gegnerischen Fans mit einer Eisenstange am Kopf getroffen.

Plötzlich liegt da Sevillas Joan Jordan am Boden und hält sich den Kopf. Was war passiert? Als die Fans von Betis Sevilla den Ausgleich von Nabil Fekir – notabene ein direkt verwandelter Eckball – gegen ihren Rivalen feiern, wird einer von ihnen ausfällig: Aus den proppenvollen Rängen des stimmungsgeladenen Estadio Benito Villamarin fliegt plötzlich eine Eisenstange aufs Feld – und trifft Jordan voll am Kopf. Der Fussballer geht unter Schmerzen zu Boden.