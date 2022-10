Kollege von Michi Frey: Skandal-Kicker Nainggolan vaped auf der Ersatzbank – Club reagiert prompt

Vor dem Spiel von Royal Antwerpen sitzt Radja Nainggolan auf der Ersatzbank und zieht an einer E-Zigarette. Ein Paff mit Folgen.

1 / 2 Hier pafft Radja Nainggolan auf der Ersatzbank. Dafür wurde er suspendiert. Ex-FCZ-Stürmer Michi Frey spielt seit zwei Jahren bei Royal Antwerpen mit Nainggolan zusammen. freshfocus

Darum gehts Radja Nainggolan zog vor einem Spiel auf der Ersatzbank an einer E-Zigarette.

Der Teamkollege von Michi Frey kam in der zweiten Hälfte des Spiels zum Einsatz.

Im Nachgang wurde der ehemalige belgische Nationalspieler suspendiert.

Royal Antwerpen liegt in der belgischen Liga auf Platz zwei, der Schweizer Stürmer Michi Frey hat bereits vier Tore erzielt. Trotzdem hängt bei den Belgiern der Haussegen schief. Denn der wohl bekannteste Spieler des Teams, Radja Nainggolan (30 Spiele für die belgische Nationalmannschaft), leistete sich einen groben Schnitzer. Der 34-Jährige zog auf der Ersatzbank sitzend an einer E-Zigarette – und das kurz vor der Partie seines Clubs Royal Antwerpen am Sonntag bei Standard Lüttich (0:3).

Sein Trainer, Mark van Bommel, bekam von der Szene vor dem Spiel nichts mit. Denn der Niederländer setzte den Mittelfeldspieler in der zweiten Hälfte ein. Konnte aber die Niederlage nicht mehr abwenden. Nach dem Spiel sagte er nach der Pressekonferenz: «Ich muss es erst selbst sehen, bevor ich es beurteilen kann.» Pech für Nainggolan, die Kameras haben seine Vape-Pause eingefangen. Jetzt wurde der ehemalige AS-Rom-Kicker auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Rauchverbot in belgischen Stadien

Bereits vor wenigen Tagen war Nainggolan negativ aufgefallen. Gemäss belgischen Medien wurde der 34-Jährige ohne Führerschein erwischt und verbrachte einige Zeit in Polizeigewahrsam. Sein Billett verlor Nainggolan, weil er mit Alkohol im Blut Auto gefahren ist. Auf Instagram entschuldigte sich der Belgier für seinen Rauch-Ausrutscher. «Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es war völlig falsch. Ich habe in diesem Moment einfach nicht nachgedacht. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich akzeptiere, auch wenn es mir schwer fällt.»

Dem Belgier droht weiteres Ungemach, denn die belgische Jupiler Liga hat sich eingeschalten. In den Stadien in Belgien herrscht seit letzter Saison ein striktes Rauchverbot, das gilt auch für E-Zigaretten. In welchem Rahmen er von der Liga bestraft wird, wird sich zeigen.