Uefa reagiert : Skandal-Pressechef ruft zur Tötung aller Armenier auf

Der Pressechef von Aserbaidschans Europa-League-Team FK Karabach sorgt mit unfassbaren Aussagen für einen Eklat. Der europäische Fussballverband reagiert.

Karabach ist ein kasachisches Fussballteam, das am Donnerstag in der Europa-League spielte.

Am Donnerstag gastierte Karabach in Europa-League-Gruppe I bei Sivasspor. Vor dem Auswärtsspiel, dass die Kasachen in der Türkei 0:2 verloren, gab es einen heftigen Eklat. Grund dafür war ein Facebook-Eintrag von Pressechef Nurlan Ibrahimov, der offen zum Genozid an Armeniern aufrief.