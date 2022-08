«Skandal-Szene»: Deutsche wittern nach EM-Final-Pleite Schiri-Betrug

In Deutschland wird nach dem verlorenen Final Kritik Laut an der Leistung der Schiedsrichterin.

Das Wembley-Stadion in London ist eine der legendärsten Fussball-Stätten der Welt, in Deutschland aber seit der WM 1966 und einem bis heute mehr als umstrittenen Sieg-Tor der Engländer kein Ort der Glückseligkeit. 56 Jahre nach der Final-Pleite der Männer wittern unsere Nachbaren nun erneut einen Schiedsrichter-Skandal.

«Handspiel muss man sehen»

«Mehr für England getan als Boris Johnson»

Die Leistung der Unparteiischen sorgte nicht nur bei Voss-Tecklenburg, sondern auch auf Social Media für grossen Wirbel. «Die Schiedsrichterin hat in den letzten 90 Minuten mehr für England getan als Boris Johnson in seiner gesamten Amtszeit», schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer meint in Anlehnung an 1966: «Wembleyhand gerne schon mal ins Geschichtsbuch aufnehmen».