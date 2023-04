Kantonspolizei Basel-Stadt: Skandal-Teslas nach sechs Jahren ausrangiert – ist Schluss mit Strom?

Was hat es mit diesem Auto auf sich, das zurzeit in Basel im Einsatz ist?

Die Fahrzeuge seien bereits 100'000 km gefahren ohne Reparaturen an Motor und Batterie, so die Polizei.

In der Zwischenzeit sorgten die Hochleistungs-Autos für ein paar Negativschlagzeilen. Mit 140’000 Franken kosteten sie pro Fahrzeug 49’000 Franken mehr, als die Vorgänger-Modelle. Die Beschaffung der schicken Alarmpikett-Flotte für rund eine Million Franken war nicht rechtmässig, wie eine Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats zum Schluss kam. So wurde die Ausschreibung auf das Wunschmodell von Tesla offenbar massgeschneidert, so dass gar kein anderer Hersteller in Frage kam.