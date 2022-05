300 Millionen für Unterschrift : «Skandalös» – spanische Liga will PSG wegen Mbappé-Deal verklagen

Der geplatzte Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid sorgt in Spanien für grossen Ärger. Die spanische Liga spricht von einem Skandal und kündigt an, gerichtlich gegen die Mbappé-Verlängerung bei PSG vorzugehen.

Seit Samstag ist klar: Superstar Kylian Mbappé verlängert bei Paris Saint-Germain und gibt damit Real Madrid trotz monatelangen Bemühungen einen Korb. Während in Paris grosse Freude herrscht und Mbappé kurz nach dem Verkünden seines Bleibens drei Tore für PSG im Liga-Spiel gegen Metz schoss, ist in Spanien der Frust riesig.

Die spanische Liga kündigte am Samstag an, eine Klage gegen den Vertrag bei der Uefa den französischen Verwaltungs- und Steuerbehörden sowie der EU einzulegen. «Es ist skandalös, dass ein Verein wie PSG, der in der vergangenen Saison mehr als 220 Millionen Franken Verlust hatte, nachdem er in den letzten Spielzeiten Verluste von 720 Millionen Franken angehäuft hat, mit Personal-Kosten um die 670 Millionen für die laufende Saison so eine Vereinbarung treffen kann», schreibt La Liga in einer Medienmitteilung.