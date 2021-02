M it bürgerlichem Namen heisst die Rapperin Ewa Malanda .

Frei! So feiert Schwesta Ewa ihre Haftentlassung auf Insta.

Schwesta Ewa ist frei. Die polnische Rapperin, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt, meldete sich bei ihren Followern und erzählte, wie « überglücklich » sie sei, wieder auf freiem Fuss zu sein. Schwesta Ewa, die mit bürgerlichem Namen Ewa Malanda heisst, war 2017 in Frankfurt am Main wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.