Um 30 Grad am Polarkreis : Skandinavien schwitzt bei Rekordtemperaturen

Eine Hitzewelle setzt den Bewohnerinnen und Bewohnern Nordeuropas zu. Im Norden Norwegens und Finnlands wurden Temperaturen über 30 Grad gemessen. Das ist so heiss wie noch nie.

In der norwegischen Gemeinde Porsanger in der nördlichsten norwegischen Provinz Troms und Finnmark am Montagnachmittag 34,3 Grad Celsius gemessen. Das ist ein Rekord für die Provinz. In verschiedenen Regionen Norwegens herrscht Waldbrandgefahr. Im nordfinnischen Lappland wurden 33,5 Grad Celsius registriert. Das ist die am höchsten gemessene Temperatur in dieser Region seit über 100 Jahren.

Im hohen Norden Europas purzeln die Wärmerekorde. Wie das Meteorologische Institut von Norwegen am Dienstag auf Twitter mitteilte, wurden in der Gemeinde Porsanger in der nördlichsten norwegischen Provinz Troms und Finnmark am Montagnachmittag 34,3 Grad Celsius gemessen – das sei ein Rekord für die Provinz.

Vielerorts bestand Waldbrandgefahr. In neun der elf norwegischen Provinzen sei zudem bislang in diesem Jahr eine Hitzewelle registriert worden. Als diese wird in Norwegen definiert, wenn die Maximaltemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen im Durchschnitt bei mindestens 28 Grad liegt.

Auch in Finnland und Schweden ist es im Moment ungewöhnlich heiss. Grund dafür ist nach Angaben des finnischen Rundfunksenders Yle ein Hochdruckgebiet östlich von Finnland, das weitere warme Luft aus Sibirien herüberbringt. Im nordfinnischen Lappland wurden nach Angaben des Meteorologischen Instituts Finnlands zuletzt 33,5 Grad Celsius registriert, was der höchsten gemessenen Temperatur in dieser Region seit über 100 Jahren entsprach.

Schon der Juni war nach Angaben der Meteorologen vielerorts in Finnland rekordverdächtig warm und trocken gewesen. Auch im schwedischen Teil des nördlichen Lapplands sowie in der Provinz Norrbotten wurden am Sonntag an mehreren Orten die wärmsten Tage seit Jahrzehnten registriert.

Diese blockierenden Systeme mit Warmluft in Kanada und Skandinavien beeinflussen auch das Wetter in der Schweiz, das oft als eher kühl und nass empfunden wird, erklärt Felix Blumer, Meteorologe von SRF Meteo. Dies sorge bisweilen für das Gefühl, dass der Sommer eine eher maue Angelegenheit sei, zumindest im subjektiven Empfinden. Denn der vergangene Juni sei einer der fünf wärmsten gewesen seit Messbeginn, so Blumer.

Zu Beginn der Woche herrschte auch in Kanada und im Nordosten der USA eine Rekord-Hitze. Während Tagen wurden in Folge die heissesten Temperaturen im Land seit dem Beginn der Aufzeichnungen gemessen.

