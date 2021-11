Norwegen, Dänemark : Skandinavische Länder verschärfen Corona-Massnahmen weiter

Trotz hoher Impfraten kommt es in Dänemark und in Norwegen vermehrt zu Ansteckungen. Eine ausgeweitete Booster-Pflicht, gezielte Lockdowns und die Wiedereinführung des Corona-Zertifikats sollen helfen, die steigenden Fallzahlen zu reduzieren.

1 / 4 Norwegen öffnet die Booster-Impfung für sämtliche Einwohnerinnen und Einwohner. AFP Trotz einer Impfrate von knapp 75 Prozent verschärfen die norwegischen Behörden die Corona-Massnahmen. via REUTERS Der neu gewählte Ministerpräsident Jonas Gahr Store (links) hat die Massnahmen am Freitag angekündigt. AFP

Darum gehts Norwegen will sämtlichen Einwohnerinnen und Einwohnern über 18 Jahren die Booster-Impfung anbieten.

In Dänemark wird das Covid-Zertifikat wieder eingeführt, nachdem vor zwei Monaten das Ende sämtlicher Massnahmen gefeiert wurde.

Beide Staaten hatten im September das Ende aller Corona-Massnahmen verkündet.

Der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre kündigte am Freitag an, dass allen Bürgerinnen und Bürgern im Alter über 18 Jahren eine dritte Impfdosis angeboten werden sollte. Bislang wurde eine solche Auffrischung des Impfschutzes gegen Covid-19 nur Menschen angeboten, die älter als 65 Jahre sind.

Ungeimpte können zu Test verpflichtet werden

Neben den Booster-Impfungen ruft die Bundesregierung die Verantwortlichen in den Regionen auf, sich bei starker Ausbreitung des Virus für besondere Massnahmen einzusetzen. Dabei gehe es nicht um Lockdowns, wie man sie in früheren Stadien der Pandemie gesehen habe, sagte Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Freitag in Oslo. Vielmehr sollten die norwegischen Kommunen die Möglichkeit erhalten, auf lokaler Ebene den Nachweis von Impfung, Genesung oder eines negativen Tests per Corona-Zertifikat einführen zu können. Die Gemeinde Tromsø im Norden des Landes signalisierte umgehend, von dieser Möglichkeit spätestens ab Dienstag kommender Woche Gebrauch machen zu wollen.

Wie Gesundheitsministerin Ingvild Kjerkol an Støres Seite sagte, werden Ungeimpfte zudem ab Dienstag verpflichtet, einen Test machen zu lassen, wenn ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ungeimpfte Mitarbeitende des Gesundheitswesens sollten sich zweimal wöchentlich testen lassen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Arbeitgeber in Dänemark können Zertifikatspflicht einführen

Auch Dänemark verschärft seine Massnahmen wieder. Am Freitag hat die Regierung den digitalen Corona-Pass wieder eingeführt. Covid-19 war zuvor angesichts der ansteigenden Fälle erneut zu einer «gesellschaftlich kritischen Krankheit» erklärt worden. Der Pass muss nun einen Monat lang vorgezeigt werden, um Nachtclubs, Cafés und Partybusse betreten und in Restaurants im Innenraum sitzen zu können.

Am Freitag einigten sich die Regierung, die Gewerkschaftsverbände und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf eine Vereinbarung, die es den Arbeitgebern ermöglicht, von den Arbeitnehmern die Vorlage des digitalen Passes am Arbeitsplatz zu verlangen. Die Vereinbarung muss noch vom Parlament gebilligt werden, was voraussichtlich nächste Woche geschehen wird, wie der dänische Rundfunk DR meldete.

Der Pass war ursprünglich am 1. Juli eingeführt worden, wurde aber am 10. September wieder abgeschafft, als die Krankheit aufgrund einer hohen Impfrate unter Kontrolle schien. Auch in Norwegen verkündeten die Behörden zu diesem Zeitpunkt das Ende aller Corona-Massnahmen. Nach den neuesten Zahlen sind 87,6 Prozent der über zwölfjährigen Einwohnerinnen und Einwohner Dänemarks einmal geimpft, 86 Prozent sind vollständig geimpft. In Norwegen sind 74,6 Prozent der gesamten Bevölkerung vollständig geimpft.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!